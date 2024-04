Lessen over trekkers moeten ongelukken voorkomen: 'De bestuurder kan je niet horen, hoe hard je ook roept'

De voertuigen worden opgemeten, ze leren over uitzwenken en ze mogen in de trekker zitten en in de spiegels kijken. Zien ze hun mede-leerlingen staan? Nee, dat is precies de dode hoek. Ook oefenen ze op de fiets, wat moet je doen als er een tractor aan komt rijden? Dat weten ze nu allemaal. "Oogcontact maken met de chauffeur."