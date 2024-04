Na jarenlange restauratie wacht de viering van hét Utrechtse icoon: 'Dom is van iedereen'

Voor alle 33.000 basisschoolleerlingen in de stad zijn er ook activiteiten. "Veel kinderen en nieuwe Utrechters hebben de Dom nog nooit in vol ornaat gezien", zegt Dennis de Vries, wethouder Vastgoed. Hij noemt de restauratie een "meesterwerk van vakmanschap". "Een topteam van beeldhouders, steenhouders, schilders en andere experts heeft in de afgelopen vijf jaar, door weer en wind, keihard aan het herstel van de toren gewerkt." De wethouder zal in september een tattoo van de Dom laten zetten in de pop-up-tatoeagestudio.