Kans op 25 graden, maar ook op vieze auto

Utrecht - Meteorologen zijn het erover eens: de eerste 'twintigers' komen eraan. Dat is weerkundig jargon voor warme dagen. Zaterdag schijnt de zon en wordt het ongeveer 23 graden in de provincie Utrecht. In het zuidoosten van het land wordt het nog wat warmer. Voor veel mensen is het een fijn vooruitzicht na de lange winter. Minder prettig is dat er ook weer Saharazand op komst is.