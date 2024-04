Amersfoortse ondernemers zetten alles op alles om toeristenseizoen te redden: 'Het is een puzzel'

Na een gesprek met ProRail zien de ondernemers af van juridische stappen. De alternatieven blijken nog vervelender. Er zijn twee opties: of nu het station wekenlang stilleggen en alles in één keer vervangen. Of Prorail smeert de werkzaamheden uit. In fases is Amersfoort dan ruim een jaar slecht bereikbaar. "Het is kiezen tussen de korte en de lange pijn. Dan is de lange pijn nog rampzaliger", zegt Halewijn. "We snappen dat ProRail niet anders kan."