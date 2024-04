24/7 een ervaren arts op de spoedeisende hulp, het lukt niet altijd

Reactie Diakonessenhuis en UMC

Diakonessenhuis: Acute zorg is een speerpunt en dat betekent dat wij veel belang hechten aan het kwaliteitskader Spoedzorgketen. Wij voldoen eraan en vinden het uiteraard ook van het grootste belang dat ook andere ziekenhuizen hieraan voldoen. Dat betekent onder andere dat er 24/7 een Spoedeisende Hulparts aanwezig is en we laagdrempelig andere specialismen kunnen raadplegen op de SEH. Natuurlijk is dit in de huidige arbeidsmarkt soms een uitdaging, maar als ziekenhuis in de groeiregio Utrecht vinden we dat een goed functionerende SEH niet ter discussie mag staan.



Bij het UMC was niemand beschikbaar voor een uitgebreide reactie: "Wij voldoen natuurlijk aan het kwaliteitskader Spoedzorgketen. Onze spoedeisende hulp heet dan ook gewoon nog steeds spoedeisende hulp.