In beeld: Rondvliegende auto's en ledematen tijdens grote calamiteitenoefening in Kamerik

De oefening vond plaats op de N405 bij Kamerik. Daarbij waren brandweer, politie en twee traumateams van UMC Utrecht ter plaatse. Tijdens de grootschalige oefening werd een straatrace met drie auto's nagespeeld: een auto vliegt uit de bocht in de sloot en raakt hierbij een voetganger en een fietser. De voetganger valt in het gras, maar door de klap is zijn been eraf gerukt.