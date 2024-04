112 nieuws: Chinees restaurant mikpunt van overval | Taakstraf voor Frank L.

De Utrechtse politie is gisteravond uren op zoek geweest naar een vermiste 24-jarige vrouw. Er waren zorgen nadat ze voor het laatst was gezien in het gebied Lunetten en Amelisweerd. De politie zette onder meer een politiehelikopter in om naar haar te zoeken. Vannacht heeft de politie laten weten dat ze weer terecht is. Waar ze was en hoe het gaat, is niet bekend.