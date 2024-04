Al 12.000 Babboe-claims: 'Enorme bekentenis van bakfietsfabrikant roept veel vragen op'

Advocatenkantoor Birkway ziet het bericht van Babboe als een "enorme bekentenis". "De bekentenis dat alle genoemde fietsen ook echt een veiligheidsrisico hebben, is ook meteen het enige duidelijke aan het bericht, want het roept verder behoorlijk wat vragen op. Op wat voor termijn kan Babboe 22.000 bakfietsen vervangen voor een nieuwe, veilige fiets? En waarom is die nieuwe fiets wel veilig? Wij schatten in dat Babboe minstens 50.000 fietsen moet controleren en, eventueel, repareren. Op welke termijn wil Babboe dit voor elkaar krijgen in de dertig landen waar zij haar bakfietsen verkocht? Wat is die zogenaamde “dagwaarde” van Babboe-bakfietsen? Wat als je al een nieuwe bakfiets gekocht hebt van een ander merk?"