Man achter The Wall in Utrecht staat terecht voor grootschalige fraude en witwaspraktijken

Utrecht - De beruchte vastgoedondernemer Roger Lips, bekend van The Wall in Utrecht, is het middelpunt van een strafproces waar acht dagen voor is uitgetrokken. Hij en zijn vrouw worden verdacht van faillissementsfraude en witwaspraktijken. Het zou gaan om 11 miljoen euro. Lips, die naar Dubai is gevlucht, mag zijn strafzaak niet via een videoverbinding bijwonen.