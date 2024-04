'Nederland is te klein voor wolven', zegt herder die schapen verloor

De wolf is actief op en rondom landgoed Den Treek-Henschoten. In oktober was het in Woudenberg, een paar kilometer verderop, vermoedelijk ook al raak en gingen er acht schapen dood . In december is er op het landgoed een wolf doodgereden. Op deze Paasmaandag zijn verspreid over verschillende plekken van het landgoed schapenlichamen gevonden.