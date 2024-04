ERU (Ze smelten de kazen!) overgenomen door Belgische kaasgigant

Het smeltkaasbedrijf Koninklijke ERU bestaat dit jaar tweehonderd jaar en werd in 1824 opgericht door Egbert Ruijs, waar het bedrijf naar vernoemd is. Ruijs begon in Woerden een handel in snijkazen en kazen. Later gebruikte het bedrijf kaasrestanten om smeerkaas te maken en in 1938 werd de smeerkaasfabriek geopend. Uiteindelijk richtte het bedrijf zich bijna uitsluitend op de productie van smeerkaas. Zo verscheen in 1959 het merk 'Goudkuipje', waarvoor ERU een patent verkreeg op de aluminium verpakking.