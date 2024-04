Rechtszaak tegen verdachte van steekincidenten Balijelaan voorlopig nog niet afgehandeld

De incidenten leidden tot veel onrust in de buurt. Vooral jonge vrouwen twijfelden of ze nog de deur uit durfden. En als ze naar buiten gingen, dan het liefst niet alleen. Ook zei een student tegen RTV Utrecht dat ze pepperspray op zak had, als ze naar buiten ging. De opluchting dat er een verdachte was aangehouden, was vorig jaar groot.