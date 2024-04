Meer sporten in Overvecht dankzij kunstgras voor SVO De Dreef

De gemeente gelooft dat het verbeteren van de sportfaciliteiten een belangrijke stap is om sociale ongelijkheid aan te pakken en bewegen en sporten te bevorderen. Het huidige natuurgrasveld kan ongeveer 350 uur per jaar worden gebruikt. Voetbal je er meer op dan blijft er van de grasmat weinig meer over. Hierdoor worden wedstrijden, trainingen en andere activiteiten geregeld afgelast, ondanks de toenemende vraag naar activiteiten in de buurt. Met een kunstgrasveld vergroot de gemeente de capaciteit volgens eigen zeggen naar ongeveer 1750 uur per jaar.