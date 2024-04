Minder buitenspelen leidt tot een stortvloed aan problemen voor de 'binnenzitgeneratie'

"In 2022 was het al slecht gesteld met het aantal kinderen dat in hun vrije tijd elke dag buiten speelt zonder toezicht (slechts 25%)", zegt Jantje Beton. "In 2024 is dit aantal verder gedaald en daarmee gehalveerd (nog maar 13%). Het aantal kinderen dat nooit of nauwelijks buiten speelt in hun vrije tijd zonder een volwassene is in twee jaar tijd gegroeid met 60%. De helft van alle kinderen wil wel meer buitenspelen. Maar voor ouders is het gebrek aan speelplekken en sociale veiligheid vaker dan in 2022 reden om hun kind binnen te houden. Terwijl zij buitenspelen wél belangrijk vinden voor hun opgroeiende kind."