Meubelfabriek Pastoe verdwijnt vrijwel zeker uit Utrecht

"Het was al in een vroeg stadium duidelijk dat een doorstart op de locatie in Houten niet haalbaar zou zijn", zegt Van der Voort. Dat komt volgens hem doordat de huur van de fabriek omhoog zou gaan. Meubelmerk Pastoe werd in 1913 opgericht en staat bekend om de sobere designmeubels. Acht jaar geleden verhuisde het bedrijf van Rotsoord in Utrecht naar Houten, in de hoop de productie daar te kunnen opschalen en zo meer winst te kunnen maken.