Leraren, politieagenten en zorgmedewerkers krijgen voorrang op huurwoning De Ronde Venen

De proef is bedoeld voor mensen met een contract voor minimaal één jaar bij een onderwijs-, zorg- of politieorganisatie in De Ronde Venen. De gemeente benadrukt dat niet iedereen in aanmerking komt, omdat er bepaalde voorwaarden zijn. Zo geldt de regeling alleen voor leerkrachten en docenten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, niet voor onderwijsondersteunend personeel.