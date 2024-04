Na jaren gesteggel opent nieuw scholencomplex in Montfoort vandaag de deuren

Politiek gezien had het scholencomplex ook flink de aandacht, al sinds 2015 wordt erover gepraat. Destijds werd unaniem een andere locatie gekozen voor de school, namelijk aan achter sporthal Hofland aan de Bovenkerkweg. Die bleek later te klein, oordeelde een extern bureau. Daardoor kwam de Parklaan in zicht. De raad is het over deze locatie nooit unaniem eens geworden. Onder meer de SGP wilde dat de eerstgenoemde locatie weer in beeld kwam toen duidelijk werd dat het perceel tóch groot genoeg bleek.