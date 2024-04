Geldproblemen een privézaak? Werknemer met schulden is vaker ziek

Hordijk raadt werkgevers dan ook aan om een gesprek aan te knopen wanneer er loonbeslag is gelegd. Niet om gelijk in te gaan op de inhoud of adviezen te geven, maar om uit te leggen dat er loonbeslag wordt gelegd en hoe dat in z'n werk gaat. "Er is veel onwetendheid. Iemand krijgt wel een brief wanneer er salaris wordt ingehouden, maar hoe dat precies loopt weten veel mensen niet."