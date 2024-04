Taakstraf voor 'sneue toetsenbordenridder' die opriep tot ophangen van D66-Kamerlid

Frank L. verklaarde dat hij zwaar gefrustreerd is, omdat hij al 13 jaar wacht op de ontknoping van een strafzaak. Hij wordt verdacht van grootscheepse beleggingsfraude, waarvoor hij door het gerechtshof is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De Hoge Raad doet komende dinsdag uitspraak in de zaak. De kans is groot dat het vonnis in stand blijft en L. lang de cel in gaat.