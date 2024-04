75 vluchtelingen uit Ter Apel tijdelijk opgevangen in Utrechtse Jaarbeurs

Eind februari werd de tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs gesloten, die was bedoeld als eerste opvang waar Oekraïners op adem konden komen na hun reis naar Nederland. De opvang was te vol en de vluchtelingen konden niet doorstromen naar een plek voor langere termijn. Daarom werd de opvang gesloten.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er nog steeds geen Oekraïners worden opgevangen. "We vangen nog wel kwetsbare Oekraïners op die extra zorg nodig hebben." Daarnaast is er nu wel plek voor de vluchtelingen uit Ter Apel. "Het COA heeft een beroep gedaan op ons en wij hebben daaraan gehoor gegeven omdat we toch willen dat deze mensen ergens kunnen slapen."

Deze vluchtelingen verblijven niet zoals de Oekraïnse vluchtelingen voor maar één nacht in de Jaarbeurs, maar voor een langere periode van vier weken. Wel verblijven de vluchtelingen in dezelfde hal, maar twee ruimtes worden van elkaar gescheiden.