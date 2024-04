Pontje Ameide is gered door nieuwe schippers - maar dat varen is nog niet zo simpel

Ze is al sinds vanochtend bezig met hetzelfde ritje. Lean uit Amsterdam, die normaal gesproken in haar woonplaats vaart, is op deze hoe-vaar-ik-op-de-Lek-les aan het oefenen tussen Lopik en Ameide. Het gaat goed, lacht ze. Misschien met uitzondering van het "inparkeren": dat blijkt met de wind van vandaag een dingetje. "Je maakt al gauw een te grote of te kleine bocht. Even wennen, denk ik."