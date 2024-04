Gratis biebpas voor docenten en geen boetes meer voor jeugd: 'Leesplezier moet terugkomen in Utrecht'

Hoe valt dat te rijmen met een beleidsnota voor de komende tien jaar en kan de gemeente de bibliotheek zekerheid geven voor die komende jaren? "Het eerlijke antwoord is: we weten het nog niet", erkent Eerenberg. "Maar het voordeel is: ik voer namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de onderhandelingen met het Rijk. Landelijk gaat er jaarlijks meer dan 58 miljoen euro naar de bibliotheken, dat is al toegezegd. Als ik dan zelf even reken wat dat voor Utrecht zou betekenen, ben ik voorzichtig optimistisch over de toekomst."