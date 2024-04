112 nieuws: Auto te water in Amersfoort | Drugs in garageboxen Lage Weide

Bij bedrijventerrein Calveen in Amersfoort is gisteravond rond 23.00 uur een auto te water geraakt. De auto reed precies tussen een boom en een lichtmast door. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van het ongeval. Later op de avond is de auto door een berger uit het water gehaald.