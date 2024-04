112 nieuws: Autokraker op heterdaad betrapt | Driftende bestuurder op A12 aangehouden

Bij graafwerkzaamheden in de Banningstraat in Soesterberg is vanmiddag een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een fragmentbom van het type AM-M-41, deze werden door de geallieerden ingezet in de oorlog. De omgeving is tijdelijk afgezet geweest, de bom zal later vandaag op het oefenterrein Leusderheide tot ontploffing worden gebracht.