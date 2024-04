Weer slaagt een voetbalclub niet in Papendorp: 'Jammer dat het niet gelukt is'

De wethouder heeft het idee dat de gemeente gedaan heeft wat ze kon. "Wij denken dat we SV Utrecht United enorm hebben geholpen. We ondersteunen in de huur, materialen, keukenapparatuur en zelfs een verenigingsmanager. Maar nu zelfs met een betalingsregeling zouden ze er niet meer uitkomen, dus we hadden geen andere optie meer over." In een brief aan de Utrechtse gemeenteraad is te zien dat er 114.500 euro in het project is gestoken.