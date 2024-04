Utrecht en Amersfoort zetten derdelanders nog niet uit opvang

De gemeente Utrecht gaat "absoluut" geen mensen uitzetten, zegt een woordvoerster. "Dat wilden we nog niet doen en dat gaan we nu ook niet doen." Uiteindelijk zitten er nog twee in de opvang, anderen zijn vertrokken, hebben asiel aangevraagd of vertrekken "zeer binnenkort". De twee in de opvang zijn in beroep gegaan tegen het uitzettingsbesluit en mogen daarop wachten.