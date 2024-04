Veel vertraging nu Eneco de stekker uit 'Overvecht aardgasvrij' trekt: gemeente gaat 2030 niet halen

"Het is jammer dat we geen echte kans hebben gehad om ons plan inhoudelijk met de gemeente te bespreken", vindt Mok. "Ik hoop dat de gemeente met een nieuw plan komt en zorg draagt voor gelijkwaardigheid in Overvecht." Nu gaat een aantal bewoners in kleiner verband alsnog gezamenlijk warmtepompen aanschaffen, maar volledig op eigen kosten. "Wie het kan betalen, doet mee en wie het niet kan betalen is afhankelijk van de gemeente. Jammer dat je nu alleen mee kunt doen als je het geld hebt", aldus Mok. Particuliere huizenbezitters moeten nu dus kiezen. Gaan ze op eigen kosten hun woning verduurzamen of laten ze zich aansluiten op de stadsverwarming van Eneco?