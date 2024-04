Twee medewerkers gewond bij overval Chinees restaurant Hooglanderveen

De politie heeft de verdachte nog niet kunnen oppakken en is op zoek naar getuigen of beelden waarop de overvaller te zien is. De jongen is tussen de 15 en de 20 jaar oud, heeft een donkere huidskleur en krullend haar. Hij was in het zwart gekleed en had witte schoenen aan. Verder droeg hij een bivakmuts en had een paarse Albert Heijn-tas bij zich.