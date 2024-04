Gillend gek van duiven: in Houten hopen inwoners dat ze aan de pil gaan

"Zul je net zien dat ze nú wegvliegen", verzucht Melanie van Thor. Ze wijst naar de zwerm duiven die over het hofje huizen vliegt. Toch komen ze een halve minuut later alweer terug. "Dat is het verhaal van de afgelopen jaren in een notendop. We denken elke keer: Nu zullen ze wel weggaan. Maar niets is minder waar."