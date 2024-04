Tbs met dwangverpleging voor vrouw die hulpverlener met schoenveter aanviel

In juni 2022 probeerde de vrouw met een schoenveter haar hulpverlener te wurgen. Ze zat toen in de crisisopvang in Utrecht, maar dat was niet de eerste keer dat ze in een crisisopvang zat. Voorafgaand aan het incident zat ze al meerdere malen in een GGZ-instelling. Ze zou lijden aan een borderline persoonlijkheidsstoornis en een posttraumatische stressstoornis.