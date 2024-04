Liz uit IJsselstein maakt TikToks tijdens ramadan: 'Ik ervaar veel verbinding'

In 2022 kwam de docent voor het eerst in een moskee. Ze was uitgenodigd voor het djanazah-gebed van een leerling die was overleden. Dit gebed wordt verricht bij een islamitische uitvaart. “De betrokkenheid die toen werd getoond was indrukwekkend. Die warmte en liefde binnen deze gemeenschap had ik nooit ergens anders ervaren. Het heeft mij sindsdien niet meer losgelaten." Vanaf dat moment is haar interesse in de islam gewekt.