Bijles nu nog voor elitekinderen: 'Er gaat iets mis in het onderwijs'

Brinkman overlegt inmiddels met raadsleden in andere gemeenten, waaronder Utrecht en Eindhoven. "Hopelijk zijn we in Baarn een voorbeeld voor anderen. We willen niet meer wachten op Den Haag, we willen het nu aanpakken. We kunnen als gemeenteraadsleden lokaal beleid maken door moties in te dienen, en die kunnen we als een olievlek verspreiden naar andere gemeenteraden. Op die manier kunnen we Den Haag wakker schudden."