Utrechtse katten met gekleurde kraag: oplossing voor vogeljacht?

Dijkstra is niet de eerste die de Nederlandse massamoord op vogels op de agenda probeert te krijgen, het debat wordt overal in het land gevoerd. Zo wil de gemeente Houten een avondklok voor katten. Menigeen vroeg zich af of het voorstel een vroege 1-aprilgrap was, dat was het niet. Elders in het land wordt gepleit voor een belletje voor de kat. Dat vindt Dijkstra dan weer niets: “De kattenbel is niet vanzelfsprekend want katten lijken daar gehoorschade en stress van te krijgen.”