Luc's Tuinsafari: 'de hommels die we nu in de tuin zien, zijn de koninginnen van dit jaar'

Hommels hebben een totaal ander nest dan bijvoorbeeld bijen. Ze huizen in de grond, of in gaatjes net bóven de grond. "Geen zorgen als ze in een gaatje in je huis gaan" stelt Luc ons gerust, "ze hebben geen kaken en kunnen dus niet in je spouwmuur gaan knagen". Wil je goede omstandigheden voor de hommel creëren? Zorg dan voor planten en bloemen met veel nectar en stuifmeel. Een favoriet van dit seizoen is bijvoorbeeld het blauw druifje.