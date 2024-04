Nog eens 50 vluchtelingen uit Ter Apel opgevangen in Jaarbeurs

Dijksma noemt de situatie in Ter Apel ernstig. "Het is een stille crisis die zich nu aan het voltrekken is en daar maak ik me grote zorgen over. Solidariteit met de Groningers en een menswaardige opvang van vluchtelingen is nu geboden. Evenals een openlijke erkenning van de ernst van de situatie", zegt Dijksma.