112 nieuws: Zutphenaar (48) opgepakt na waarschuwingsschot Amersfoort Centraal | Ontruiming drukkerij Amersfoort

Vrijdagochtend is het bedrijfspand van drukkerij Adapa aan de Mijnbouwweg in Amersfoort ontruimd nadat er een vreemde geur werd waargenomen. De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak en verricht daarbij metingen. Volgens de brandweer ging het in ieder geval niet om een gaslucht. Maar wat het wel is, is nog onduidelijk. Na een uur kon het personeel weer naar binnen en bleek er geen gevaar te zijn. Volgens de brandweer is er verder geen actie meer nodig.