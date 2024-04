Zeistenaren starten petitie om 300 Afghaanse vluchtelingen in opvanglocatie te houden

Het Ministerie van Defensie wil de kazerne in juli 2024 weer in gebruik nemen vanwege operationele afwegingen, zegt de woordvoerder. "De opvang is al vier keer verlengd en de insteek is altijd tijdelijk geweest. We hebben het nu keihard nodig voor paraatstelling van militairen." Maar de kogel is nog niet helemaal door de kerk, want de woordvoerder bevestigt dat Defensie nog in gesprek is met de gemeente Zeist en bewoners. Wel benadrukt hij: "Er speelt meer in de wereld dan wat er in Nederland gebeurt op het gebied van opvang."