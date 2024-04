Kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, maar hoe komen deze groepen beter in contact met elkaar?

In het onderzoek van Vermeij is te lezen dat er steeds meer aandacht is voor dit onderwerp. In Utrecht en Amersfoort neemt de eenzijdigheid van de leefwereld van de minst welvarende inwoners af. Vermeij: "Ik denk dat het belangrijk is dat overheid alert is op nieuwe buurten waar armeren geconcentreerder wonen." Goed is volgens de onderzoeker dan ook de hernieuwde aandacht voor het verbeteren van wijken. "Het gaat dan niet alleen om de vraag wie waar woont, maar ook over hoe mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het vraagt om een aantrekkelijke openbare ruimte, breed toegankelijke publieke voorzieningen en een verbindend verenigingsleven."