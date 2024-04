Hercules O17 tegen Ajax in de beker: stunt blijft uit

Hercules is dus niet bij voorbaat kansloos, willen de trainers Thijs de Leede en Jesse de Boer maar zeggen. Eind december liet Hercules 1 al zien dat het kan, met de historische overwinning op Ajax in de Galgenwaard. Het verschil in niveau is nu net zo groot. Ajax JO17-1 speelt op het hoogste niveau, in Divisie 1. De jongens van Hercules zitten daar drie divisies onder, in Divisie 4.