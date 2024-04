Veiligheidsexperts: 'Denkbaar dat de Heuvelrug volledig afbrandt'

Kader: wat houdt het natuurbrandrisico in?

Uit onderzoek van Cathelijne Stoof (Wageningen Universiteit) in nauwe samenwerking met de brandweer en het NIPV blijkt dat natuurbranden in de meeste gevallen ontstaan door menselijk toedoen, bijvoorbeeld door een vonk die van een ronkende uitlaat afspat in een droge berm. Dat gebeurt met name in de lente, wanneer planten weinig sapstroom hebben en bomen weinig blad. Maar door de toenemende droogte zijn de zomers inmiddels ook een steeds beter brandseizoen in Nederland.

Branden met een omvang zoals in Californië en Australië zullen we in Nederland niet zo gauw zien. Maar dat hoeft ook niet om flinke impact te hebben want Nederland is namelijk dichtbevolkt. Dat betekent dat branden sneller worden opgemerkt, maar ook dat een kleine brand al snel een camping, zorglocatie of museum bedreigt. Om een indruk te geven: volgens de VRU zitten er op de Heuvelrug 150 zorglocaties, 45 campings en twee dierentuinen.

In de geschiedenis is het volgens de onderzoekers van de Wageningen Universiteit al regelmatig mis gegaan. In totaal telden zij 31 doden door natuurbranden en een flink aantal levensbedreigende situaties, met name voor brandweerlieden. Zij renden voor hun leven, sprongen in vijvers, lieten hun blusspuiten achter en belandden onder brandende takken. Er vonden al minstens twee natuurbranden van serieuze omvang plaats op de Utrechtse Heuvelrug. Eentje, in de buurt van Woudenberg in 2018, had tot gevolg dat de snelweg naar Arnhem een tijdje dicht moest.