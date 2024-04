Grondwaterpeil hoog: graven Lexmond opgehoogd om ze droog te houden

Esther Kooistra van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen ziet de laatste maanden meer begraafplaatsen met hetzelfde probleem als in Lexmond. "Recentelijk wel ja, en dat heeft te maken met de enorme regenval de afgelopen periode. Dat was echt extreem en daardoor kan water niet altijd even goed weg en stijgt het grondwaterpeil. Lexmond ligt aan de Lek en je ziet dat begraafplaatsen die vlakbij een stuk water of een kanaal liggen hier meer last van hebben."