Volgende stap in herontwikkeling Wolvenplein: 48 woningen en hotel op voormalig gevangeniscomplex

"We geven het Wolvenplein met dit plan terug aan de stad", zegt wethouder Eelco Eerenberg. Zo kunnen wandelaars straks langs de Singel lopen tussen de gevangenismuur en het water. "Tot slot zetten we in op de langverwachte brug over de singel om Wolvenplein met de noordkant van de stad verbinden", aldus de wethouder.