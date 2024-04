Schaapsherder terug op Heidestein in Zeist, dit gaat er veranderen

Zeist - Het is voor veel gezinnen in Zeist en omgeving vaste prik in het weekend: even naar de schaapskooi op Heidestein om daar de dieren te bewonderen en te aaien. Maar dat gaat in de toekomst veranderen. De schapen worden namelijk meer ingezet om de hei te onderhouden en zijn daardoor bijna niet meer in de kooi te vinden. Een herder is aangenomen om het allemaal in goede banen te leiden.