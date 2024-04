Al vijftien jaar risico op dodelijke natuurbrand Heuvelrug, maar vakantieparken en zorglocaties niet op de hoogte

De VRU is 'verbaasd' dat de geïnterviewde ondernemers niet op de hoogte zijn van het natuurbrandrisico. Naar eigen zeggen voerde de VRU in de afgelopen jaren meerdere campagnes, specifiek gericht op ondernemers in het gebied. "In 2015 hebben wij al een campagne gevoerd op de recreatieterreinen", zegt Marcel Geluk, specialist natuurbrandbeheersing bij de VRU. "Een aantal recreatieondernemers zag daar het belang van in en ging ermee aan de slag. Maar er waren ook ondernemers die er geen energie in staken. Dat ontslaat ze niet van hun verplichting. En als het gaat over het hebben van een ontruimingsplan voor een recreatieterrein, is dat hun verplichting."