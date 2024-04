Moeten we ons zorgen maken over een drinkwatertekort?

Simpel gezegd: het kan ook niet overal. Bij het omhoogpompen van drinkwater trek je flinke volumes omhoog, wat in de wijde omgeving zorgt voor een verlaging van het grondwaterniveau. Ook mag er in de buurt niet al te veel industrie zijn, want je wil zeker geen verontreinig in je grondwater. En het Nederlandse landschap is zo vol en zo versnipperd dat je lang moet zoeken om locaties te vinden waar je voldoende water kan oppompen, zonder dat het negatieve gevolgen heeft voor bestaande functies. "Ik kan hier niet op de Uithof in Utrecht een pomp gaan installeren, want dan hebben alle omliggende huizen, de botanische tuin, de natuur en de boeren daar last van. In elk geval binnen een straal van enkele honderden meters."