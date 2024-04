Kraker Merel realiseerde haar ideale 'mini-maatschappij' in oude autowasstraat, maar Carwash Gallery komt ten einde

"Het was een periode dat ik even minder betrokken was, dus ik kan er niet teveel over zeggen", legt Merel uit. "Maar het kwam er op neer dat we snel bekend raakten als plek waar grote feesten werden georganiseerd en alles kon, en daar kwamen veel mensen op af. Het zorgde voor geluidsoverlast, de buurt was er niet altijd blij mee. Maar dat is nu allemaal verleden tijd."