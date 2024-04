IJsselsteiner half jaar de cel in voor reeks auto-inbraken en andere diefstallen

IJsselstein - Een 37-jarige man uit IJsselstein moet een half jaar de cel in voor vier auto-inbraken, winkeldiefstal en het stelen van een fiets. Ook hield hij zich niet aan een gebiedsverbod dat de burgemeester hem had opgelegd. De man werd verdacht van nog eens zes diefstallen, maar volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat hij de gestolen spullen die hij bij zich had zelf had gepikt.