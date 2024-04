Sportkantine vv Hoogland verwoest na brand, wedstrijden afgelast

Hoogland - De brandweer is afgelopen nacht urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij Voetbalvereniging Hoogland. De sportkantine van de voetbalvereniging is volledig uitgebrand. Het terrein van de vereniging is tijdelijk niet bereikbaar voor verkeer. Daarnaast is in ieder geval een deel van de voetbalwedstrijden afgelast.