Rookkist voor zalm oorzaak brand kantine vv Hoogland

Het schroeien van de luifel veranderde in korte tijd in een uitslaande brand, waarbij de vlammen uit het dak van de kantine sloegen. De leden van de sponsoravond waren toen al niet meer in het pand aanwezig. "Dat is het belangrijkst", zegt voorzitter Nico Terschegget. "Dat er niemand gewond is geraakt. Maar de verslagenheid is enorm."