112 nieuws: Woningen ontruimd in Vianen om verdacht pakketje | Donkere Peugeot gezocht na aanrijding

Op het balkon van een woning aan de Vijfheerenlanden in Vianen is vanmiddag een verdacht pakketje gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie is de herkomst niet duidelijk. "We vertrouwen het niet, we nemen het zeer serieus en daarom zijn we een uitgebreid onderzoek gestart." Inmiddels is de Explosieven Opruimingsdienst erbij geroepen voor nader onderzoek. Enkele omliggende woningen zijn ontruimd.